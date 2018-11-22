Появились подробности нападения на офис крымских адвокатов / Видео
|20:20 10.12.2018
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|Крым
Нападение на офис крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева 9 декабря запечатлели камеры видеонаблюдения.
Видео опубликовали в "Фейсбуке" активисты движения "Крымская солидарность", передают События Крыма.
"В воскресение 9 декабря 2018 года, пытались взломать офис адвокатов "Крымской cолидарности". Со слов одного из адвокатов офиса, человек дважды приходил. В районе 14 часов дня пришел и осмотрелся, уже в 17:00 часов – целенаправленно разбил окно", – прокомментировали активисты.
Ранее журналист Антон Наумлюк сообщил, что вчера, 9 декабря, в Симферополе неизвестный мужчина, пытавшийся проникнуть в офис крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева, разбил окно.
Юристы расценивают инцидент как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова.
Видео: Крымская солидарность
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