Первый серийный тральщик проекта 12700 "Александрит" – "Михаил Антонов" – передадут ВМФ России до конца года.

Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, сообщает Mil.Press FlotProm.

Примечательно, что за несколько часов до пресс-конференции Объединенной судостроительной корпорации на церемонии включения в состав ВМФ малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" командующий Черноморского флота вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что тральщик "Иван Антонов" усилит состав ЧФ уже в 2019 году.



"Иван Антонов" – третий заложенный тральщик проекта 12700 "Александрит". Фактически – первый построенный серийный корабль данного типа, поскольку сроки строительства второго тральщика "Георгий Курбатов" пересмотрели из-за произошедшего на борту в 2016 году пожара.



В начале ноября "Иван Антонов" пришел в Балтийск для прохождения государственных испытаний. Как заявили представители Средне-Невского судостроительного завода, условия госконтракта подразумевают передачу корабля ВМФ до конца 2018 года.



Справка

Композитные тральщики проекта 12700 типа "Александрит" спроектированы ЦМКБ "Алмаз" в качестве противоминных кораблей нового поколения. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.



В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.