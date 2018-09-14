«Кузня на Рибальському» готова щомісяця здавати новий Кентавр / Фото

19:39 10.12.2018 0 комментариев Украина

«Завод «Кузня на Рибальському» може випускати нові десантно-штурмові катери типу «Кентавр» щомісяця, за умови відповідного замовлення та закупівлі комплектуючих.

Про це повідомив головний конструктор заводу «Кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко в інтерв’ю для програми «Техніка війни». Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Ukrainian Military Pages.

«Кентавр» це десантно-штурмовий катер призначений для доставки десанту до місця висадки. Довжина його 24 метри, осадка 1,06, кількість десантну 36 осіб, кількість екіпажу 5 чоловік.

Катер розроблений на основі проекту 58181 (шифр «Кентавр») миколаївського державного підприємства «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (ДПЦК).

У рамках Держоборонзамовлення на 2016 рік із заводом «Кузня на Рибальському» (тоді «Ленінська кузня») був укладений контракт на будівництво двох катерів, ще проекту 58181, які були закладені 28 грудня 2016 року.

Під час будівництва катерів на «Кузні» у початковий проект вносилися зміни, згодом перепрацьований проект отримав новий номер 58503 та шифр «Кентавр-ЛК». 

У нього швидкість 40 вузлів, а у «Гюрзи» тільки 25, природно обводи в нього зовсім інші. Конструкція зовсім інша, тому що при практично тих самих розмірах («Кентавр» більший на 1,3 м за «Гюрзу») потрібно було досягнути швидкість у 40 вузлів. Це складне завдання в таких габаритах, з бронюванням досягти такої швидкості. Тому тут максимально використана конструкція з алюмінієвих матеріалів. Корпус має бронювання, ми використали шведську сталь, що дає захист від кулі 7,62-мм.

Перші «Кентаври», що були добудовані за проектом 58503 були спущені на воду 14 та 20 вересня 2018 року. Їх хрещеними матерями стали народний депутат Ірина Фріз (зараз міністр у справах ветеранів) та морський піхотинець – старшина Юлія Мединська. А 19 листопада 2018 року катери прибули до Одеси для завершення ходових випробувань у морі, завершення дообладнання та переходу до державних випробувань.

Озброєння, це два полегшених бойових модулі, що розташовані у носовій та кормовій частині, які складається з 40-мм автоматичного гранатомету УАГ-40 нашого виробництва і кулемет калібром 12,7-мм. Модулі стабілізовані. Також катер має ракетний модуль, що складається з двох блоків з некерованими ракетами С-8. Кожен блок на 20 ракет, тож загалом модулі 40. Модуль також стабілізований.

Все озброєння катеру наше [ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» – ред.], система управління наша, модулі всі наші, тобто якщо на попередніх катерах ми працювали в кооперації з іншими компаніями, то на цьому катері вся система упраління розроблена нами. Тому якщо десь ми щось не так зробили, то винити в цьому немає кого, винуваті лише ми. Але сподіваємося, що ми зробили все правильно, тому старатимемося здати модуля як можна швидше. Тим більше, що досвід експлуатації ПБМ у нас достатньо великий – вже років п’ять ці модулі використовуються. Новий виріб, це ракетний модуль, але в нас теж є досвід у цьому плані – в 2014 році для наших десантників ми зробили для МТЛБ аналогічні установки, але без стабілізації.

Комплектуючи тут, крім головних двигунів, дизель-генераторів (Caterpillar, США), водометів (Нова Зеландія) і редукторів (GTP), практично все наше. Основна проблема це поставка дизелів, дизель-генераторів і водометів – строк поставки від шести до дев’яти місяців. Після цього ми можемо за три місяці все зібрати. Тобто якщо б це стояло на потоці, то після трьох місяців, можна щомісяця, або кожні два місяці видавати готовий катер.

Також Сергій Білозубенко повідомив, що є багато домовленостей з кількома іноземними компаніями на будівництво цих катерів, але поки що все на рівні перемовин.


Фото НПП



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