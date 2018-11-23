Жалобу на арест украинских моряков рассмотрит "суд" оккупированного Крыма

19:19 10.12.2018 0 комментариев Крым

Апелляционная жалоба на арест военнослужащих ВМС Украины и сотрудников СБУ, которых с применением боевого оружия российские пограничники задержали в нейтральных водах Черного моря, будет рассмотрена в "Верховном суде" Крыма по видеоконференцсвязи.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

"Дело ведет СУ ФСБ России, жалобу будут рассматривать, скорее всего, в Крыму, туда, куда мы и подавали. Не запрещено рассматривать жалобы на арест посредством видеоконференцсвязи. Если дальше их никуда не переведут, то после этого, все последующие продления будут проходить в Москве", - сказал адвокат другого арестованного Дениса Гриценко.

Как сообщалось, для захваченных российскими военными в Керченском проливе и арестованных РФ украинских моряков сформировали команду адвокатов.



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