Апелляционная жалоба на арест военнослужащих ВМС Украины и сотрудников СБУ, которых с применением боевого оружия российские пограничники задержали в нейтральных водах Черного моря, будет рассмотрена в "Верховном суде" Крыма по видеоконференцсвязи.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

"Дело ведет СУ ФСБ России, жалобу будут рассматривать, скорее всего, в Крыму, туда, куда мы и подавали. Не запрещено рассматривать жалобы на арест посредством видеоконференцсвязи. Если дальше их никуда не переведут, то после этого, все последующие продления будут проходить в Москве", - сказал адвокат другого арестованного Дениса Гриценко.

Как сообщалось, для захваченных российскими военными в Керченском проливе и арестованных РФ украинских моряков сформировали команду адвокатов.