Жалобу на арест украинских моряков рассмотрит "суд" оккупированного Крыма
|19:19 10.12.2018
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|Крым
Апелляционная жалоба на арест военнослужащих ВМС Украины и сотрудников СБУ, которых с применением боевого оружия российские пограничники задержали в нейтральных водах Черного моря, будет рассмотрена в "Верховном суде" Крыма по видеоконференцсвязи.
Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных Николай Полозов.
"Дело ведет СУ ФСБ России, жалобу будут рассматривать, скорее всего, в Крыму, туда, куда мы и подавали. Не запрещено рассматривать жалобы на арест посредством видеоконференцсвязи. Если дальше их никуда не переведут, то после этого, все последующие продления будут проходить в Москве", - сказал адвокат другого арестованного Дениса Гриценко.
Как сообщалось, для захваченных российскими военными в Керченском проливе и арестованных РФ украинских моряков сформировали команду адвокатов.
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