Инструктора НАТО признали николаевских морпехов одними из лучших на международных учениях

18:59 10.12.2018 0 комментариев Украина

Завершилась подготовка и слаживание подразделения морской пехоты, которая проходила под руководством инструкторов США на территории Международного центра миротворчества и безопасности.

Об этом сообщается на странице Николаевской отдельного батальона морской пехоты в соцсети, передает Флот - 2017.

Так в течение первых дней батальонно-тактических учений было проведено выдвижение в район сосредоточения и занятие позиций, проведение оборонительных действий. Далее в течение следующих нескольких дней штабом было проведено планирование контрнаступальних действий, изучение и анализ действий противника, его сил и средств, а также подготовка к самой наступательной операции.

В ходе проведения контрнаступальной операции условный противник был уничтожен, а ситуация в районе выполнения задач батальона стабилизирована.

По завершению батальонно-тактических учений было проведено подведение итогов, на которых командованием МЦМБ и представителями стран-членов и партнеров НАТО батальон был признан одним из лучших среди подразделений уже проходивших подготовку на территории полигона и способным успешно выполнять задачи по назначению.

«Вы один из лучших подразделений, прошедших у нас обучение», - отметил начальник НЦПП подполковник Рожко, комбат американского подразделения подполковник Смит подхватывает: «Вас уже не чему учить».



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