Экологи утверждают, что прокладка газопровода "Северный поток-2" по территории Кургальского заказника нарушит среду обитания животных и растений из Красной книги России.

Московский райсуд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска экологов из российского филиала Greenpeace, которые требовали прекратить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы судов Санкт-Петербурга пишет агентство Deutsche Welle.

Россияне из "Гринписа" требовали запретить строительные работы на территории государственного заказника "Кургальский".

Экологи аргументировали это тем, что на полосе протяженностью около 3,7 км будет полностью вырублен лес, а также уничтожен напочвенный растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров.

А это, говорят они, может привести к нарушению экосистемы, а также "нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду".

Северный поток-2 - строящийся газопровод из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому.

РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2.

Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell Plc (Британская компания), Wintershall AG (германская), Uniper SE (тоже германская компания), OMV AG (австрийская) и Engie SA (французская).

В случае прекращения транзита газа через свою территорию Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода. Украина будет добиваться компенсации в размере $12 млрд, если газопровод СП-2 будет запущен.