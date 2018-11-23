Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота страны-агрессора провел учение по борьбе за живучесть.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ оккупантов, передает Крыминформ.

В пресс-службе сообщили, что по "легенде учения", в ходе пополнения запасов у причальной стенки в пункте базирования Новороссийск на подводной лодке возник пожар с дальнейшим поступлением воды в аварийный отсек. В ходе "борьбы за живучесть" экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке.

В пресс-службе отметили, что в ходе учения подводники отработали взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом. Учение проходило как на борту подводной лодки, так и на специальном учебно-тренировочном комплексе, предназначенном для отработки действий по тушению пожара и борьбе с поступлением забортной воды в отсек.

Напомним, 4 декабря экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» ЧФ страны-агрессора на полигонах в Черном море провели учения по уничтожению противника.