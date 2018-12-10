На мосту через Керченский пролив 9 декабря, после прохода военной техники, для проведения ремонтных работ ограничили движение.

На одной из полос дороги в сторону Керчи ограничили движение, передает Керчь.ФМ.

На информационных табло за несколько километров сообщалось о ремонтніх работах. Также стоял знак ограничения скорости до 70 км/час.

Перед ремонтируемім участком также установлены знаки с двух сторон.

Напомним, оккупанты перекидывают военную технику по Крімскому мосту на аннексированный полуостров.

Фото: Керчь.ФМ