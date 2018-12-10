После прохода военной техники на Керченском мосту идут ремонтные работы / Фото
|17:58 10.12.2018
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|Крым
На мосту через Керченский пролив 9 декабря, после прохода военной техники, для проведения ремонтных работ ограничили движение.
На одной из полос дороги в сторону Керчи ограничили движение, передает Керчь.ФМ.
На информационных табло за несколько километров сообщалось о ремонтніх работах. Также стоял знак ограничения скорости до 70 км/час.
Перед ремонтируемім участком также установлены знаки с двух сторон.
Напомним, оккупанты перекидывают военную технику по Крімскому мосту на аннексированный полуостров.
Фото: Керчь.ФМ
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