Для захваченных российскими военными в Керченском проливе и арестованных РФ украинских моряков сформировали команду адвокатов.

Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает espreso.

"Каждый украинский военнопленный, который незаконно содержится в Российской Федерации, уже имеет собственного адвоката", - написала она.

По ее словам, оплата услуг адвокатов будет осуществляться по договорам, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо МИД Украины. А все расходы берет на себя украинское государство.

"Срок действия договоров распространяется на весь период предварительного следствия. С начала следственных действий, с 11 декабря, каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита", - написала она.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что с 11 декабря по военнопленным морякам Следственное управление ФСБ РФ будет проводить следственные действия. А все детали о стратегии защиты, составе команды адвокатов и других важных вопросах будет подробно сообщат на пресс-конференции.

Впрочем, адвокат Илья Новиков уже сообщил в Facebook, что будет защищать командира "Бердянска" Романа Мокряка.