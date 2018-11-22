Верховний суд поновив на посаді екс-голову Апеляційного суду Криму

17:17 10.12.2018 0 комментариев Крым

Верховний суд виніс рішення про скасування постанови Верховної Ради України про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської у зв’язку з порушенням присяги.

Рішення суду датоване 28 листопада, у цей час Чорнобуку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає  Громадське

Про своє поновлення на посаді Валерій Чорнобук заявляв також 5 грудня, під час засідання Київського апеляційного суду, що розглядав скаргу на обрання запобіжного заходу.

3 листопада у Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді.

У липні цього року українські правоохоронці оголосили в розшук Чорнобука.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за статтею 111 КК (державна зрада). За словами генпрокурора, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

За версією слідства, під час операції Росії з анексії півострова, Чорнобук співпрацював з окупаційною владою, передає «Слідство.інфо». Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів учити законодавство РФ та отримувати російські паспорти.

Сам Чорнобук відкидає звинувачення у сепаратизмі.



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