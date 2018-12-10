За год в оккупированном Крыму пропало 259 человек
|16:55 10.12.2018
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|Крым
С начала 2018 года в "правоохранительные органы" оккупированного Крыма поступило почти 2,5 тыс заявлений об исчезновении людей.
Большинство пропавших (2,2 тыс человек) нашли менее чем за 10 суток.
Об сообщили в МВД по оккупированному Крыму - передает Керчь.ФМ
«В текущем году в органы внутренних дел поступило 2457 заявлений о безвестном исчезновении граждан, из них установлено местонахождение 2198 пропавших в течение 10 суток – без заведения розыскных дел», — рассказали в оккупационном ведомстве.
По данным МВД оккупированного Крыма, 259 человек не удалось найти в короткие сроки, поэтому правоохранители завели розыскные дела. Позже полиции удалось отыскать 182 пропавших, в том числе 39 детей и подростков.
Сообщается, что с начала 2018 года 28 человек были найдены мертвыми.
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