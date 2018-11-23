Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего украинца Стефана Капиноса, которого в РФ подозревают в подготовке теракта с украинцем Павлом Грибом.

Информация о Капиносе опубликована на сайте Интерпола, сообщает Гордон.



Указано, что подозреваемый является уроженцем Ялты. Ему инкриминируют помощь в подготовке теракта другим лицом.



Обвинение считает, что Капинос принимал участие в склонении к террористической деятельности россиянки Татьяны Ершовой, с которой у Гриба был роман.



24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.



Украинские медики заявляли, что Гриб страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает его нахождение в учреждении, где ему не может быть оказана специализированная медицинская помощь.



3 июля 2018 года отец Гриба Игорь рассказал, что во время этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи.



5 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении. Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.



23 июля в суде Ростова-на-Дону начали рассматривать по существу дело украинского политзаключенного. Он свою вину не признал. Суд отправил обвинительное заключение на доработку.

