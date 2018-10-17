Французька CMA CGM інвестує в Одеський порт €20 мільйонів
|16:07 10.12.2018
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|Украина
"6-8 грудня відбувся мій візит до Франції... Підписано документ про інвестиції в обсязі 20 млн євро провідного контейнерного оператора Франції, що входить в Топ-3 контейнерних операторів світу, CMA CGM в Одеський порт".
впродовж найближчих 5 років завдяки цим інвестиціям буде суттєво збільшено вантажопотік, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає Укрінформ.
Міністр також розповів, що під час свого візиту провів переговори з міністром транспорту Франції Елізабет Борн.
"Йшлося про ситуацію в Азовському морі, вутрішньополітичну ситуацію в Україні і Франції та подальшу взаємодію у сфері інфраструктури.
Омелян зазначив, що інтерес Франції до України надзвичайно високий, є повне розуміння ситуації в Східній Європі і загрози російського наступу на Захід.
Крім цього, за його словами, міністр інфрастурктури Франції наголосила, що з боку французького уряду є беззастережна підтримка як України, так і інвестиційних проектів французьких компаній в Україні щодо концесії доріг, аеропортів, морських портів та спільних стратегічних залізничних проектів.
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