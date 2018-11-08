МИД Бельгии: ЕС будет давить на Россию для обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе
|15:41 10.12.2018
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|Крым
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает необходимым оказывать международное давление на РФ для того, что обеспечить свободное судоходство в районе Керченского пролива.
По словам Д.Рейндерса, ЕС в настоящее время настроен оказывать сильное давление, чтобы вернуть свободную навигацию в Азовском море, свободный проход из Черного моря и доступ к украинским портам, передает Интерфакс
"Особенно важно вернуть спокойствие в Азовском море и сделать так, чтобы свобода навигации была гарантирована", - сказал Рейндерс. "И мы посмотрим, как наилучшим способом оказать давление на Российскую Федерацию в этой области", заявил Рейндерс.
По его словам, сейчас нет причины менять текущую санкционную политику в отношении РФ , пока нет прогресса в выполнении минских соглашений.
Известно, что в понедельник, 10 декабря, состоится заседании Совета ЕС по иностранным делам, посвященное агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях и реакции Евросоюза на них.
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