В Симферополе разбили окно в офисе крымскотатарских адвокатов / Фото

15:22 10.12.2018 0 комментариев Крым

Вчера, 9 декабря, в оккупированном Симферополе неизвестный мужчина, пытавшийся проникнуть в офис крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева, разбил окно.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, передают События Крыма

"В офис крымских адвокатов попытался проникнуть неизвестный. Человек в куртке, кепке, с сумкой разбил железной трубой окно в офисе адвокатов Эмиля Курбединова, Эдема Семедляева и других, попытался открыть окно и проникнуть внутрь", – написал в "Фейсбуке" Наумлюк.

По его словам, инцидент произошел вчера в 17:00.

"Мы расцениваем это, как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова. На нас пытаются давить, чтобы мы не занимались своей деятельностью, используя правовые методы, а вчерашний инцидент показал, что против нас готовы использовать и неправовые методы давления", – цитирует журналист юриста Назима Шеихмамбетова.

Напомним, в пятницу, 7 декабря, Киевский районный "суд" Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на пять суток. Курбединова арестовали по статье 20.3 КоАП России ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций") за пост в "Фейсбуке", сделанный в 2013 году.

Курбединов считает, что его задержание происходило "на абсурдном основании", и не признает обвинений в экстремизме. Он также отметил, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы.
Фото С сайта События Крыма
 



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