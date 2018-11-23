Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России на 20 лет колонии по надуманному обвинению, переведут из медсанчасти колонии в отряд.

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), пишет Главред.

Состояние здоровья Сенцова в российском ведомстве оценивают как удовлетворительное, наблюдение за здоровьем режиссера продолжится.

Олег Сенцов держал олодовку режиссер держал 145 дней. Прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

У украинского политзаключенного Олега Сенцова во время обследования в больнице врачи зафиксировали изменения в почках, сердце и в печени.

Как сообщалось, в российской колонии уже три недели Сенцову не выдают посылку с теплыми вещами.