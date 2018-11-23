Политзаключенного Олега Сенцова выписали из медсанчасти
|14:55 10.12.2018
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|Крым
Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России на 20 лет колонии по надуманному обвинению, переведут из медсанчасти колонии в отряд.
Об этом сообщила пресс-служба Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), пишет Главред.
Состояние здоровья Сенцова в российском ведомстве оценивают как удовлетворительное, наблюдение за здоровьем режиссера продолжится.
Олег Сенцов держал олодовку режиссер держал 145 дней. Прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
У украинского политзаключенного Олега Сенцова во время обследования в больнице врачи зафиксировали изменения в почках, сердце и в печени.
Как сообщалось, в российской колонии уже три недели Сенцову не выдают посылку с теплыми вещами.
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