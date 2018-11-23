Украина направила подозрения восьми офицерам и генералам вооруженных сил Российской Федерации относительно развязывания и ведение агрессивной войны по факту нападения на украинских моряков в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью, опубликованном на одном из YouTube-каналов, передает УНН.

"Мы расследуем инцидент, который произошел в Азовском море. Мы объявили 8 офицерам и генералам вооруженных сил Российской Федерации и направили и в Москву, и Крым подозрения. Мы делаем свою работу, подтверждающую событие, которое стало причиной и следствием", - рассказал Матиос.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.