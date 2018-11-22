Оккупанты втрое увеличат число мест в симферопольской колонии строгого режима
|14:03 10.12.2018
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|Крым
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в оккупированном Крыму готовится к реконструкции симферопольской исправительной колонии.
После реконструкции число мест в колонии вырастет втрое, сообщает сайт Под прицелом.
Отмечается, что подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, а также подготовить проектную и рабочую документацию для реконструкции исправительной колонии №1 на 1 470 мест. В настоящее время лимит наполнения данной колонии составляет 515 мест.
“Начальная (максимальная) цена контракта – 49 363 000 рублей”, – уточняется в конкурсной документации. Источником финансирования указаны средства федерального бюджета.
Исправительная колония в Симферополе является колонией строгого режима для мужчин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Всего на Крымском полуострове функционируют две исправительные колонии – в Симферополе и Керчи.
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