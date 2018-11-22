Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в оккупированном Крыму готовится к реконструкции симферопольской исправительной колонии.

После реконструкции число мест в колонии вырастет втрое, сообщает сайт Под прицелом.

Отмечается, что подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, а также подготовить проектную и рабочую документацию для реконструкции исправительной колонии №1 на 1 470 мест. В настоящее время лимит наполнения данной колонии составляет 515 мест.

“Начальная (максимальная) цена контракта – 49 363 000 рублей”, – уточняется в конкурсной документации. Источником финансирования указаны средства федерального бюджета.

Исправительная колония в Симферополе является колонией строгого режима для мужчин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Всего на Крымском полуострове функционируют две исправительные колонии – в Симферополе и Керчи.