Сегодня, 10 декабря, Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Это уже пятое отстранение от должности президента Республики Молдова, передает Point.md.

Конституционный суд Республики Молдова удовлетворил запрос депутатов ДПМ о приостановлении президентских полномочий президента Игоря Додона.

Ходатайство в КС была подано на том основании, что глава государства отказался промульгировать ряд законов, которые повторно были проголосованы в парламенте.

Игоря Додона отстраняют от должности уже в пятый раз. Впервые это произошло в октябре 2017 года. Тогда он отказался подписать указ о назначение нового министра обороны. Второй раз – в конце декабря 2017 года, когда он не поддержал назначение семи новых членов правительства. А в январе этого глава государства не захотел обнародовать закон о борьбе с пропагандой. 24 сентября Игоря Додона отстранил от должности из-за отказа назначить Николая Чубука и Сильвию Раду на должности министров.