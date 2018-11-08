Севастопольцы из своего кармана оплатят модернизацию городских электросетей

13:12 10.12.2018 0 комментариев Крым

Работы по модернизации электросетей Севастополя будет поведена за счет населения. Для этого уже с 1 января 2019 года тарифы на электроэнергию будут увеличены.

Об этом сегодня заявил "замгубернатора" оккупированного Севастополя Владимир Базаров, передает ForPost.

"Власти" оккупированного Севастополя готовы принять инвестиционные программы для всех организаций, поставляющих электроэнергию на территории региона. Модернизация сетевых организаций должна привести к увеличению пропускной способности кабельных линий и снизить перегрузки в электрических сетях. 

Всего на эти цели запланировано более 300 млн. рублей, которые заплатят жители из собственного кармана. Уже с 1 января 2019 года для этого тарифы на электроэнергию в оккупированном Севастополе будут увеличены.

Как рассказал Владимир Базаров, уже согласована инвестиционные программы для федерального госпредприятия «102 Предприятие электрических сетей» Минобороны РФ размером в 10,36 млн. рублей. Согласованная инвестпрограмма для севастопольских сетей госпредприятия «Крымэнерго» – 52,5 млн. Так же на стадии рассмотрения находится инвестиционная программа на сумму 213 млн. рублей для частных фирм (!) «Севастопольэнерго» и «Севэнергосбыт».

При этом, согласно открытым данным, на конец 2017 года бухгалтерский баланс ООО «Севастопольэнерго» превышал 2,4 млрд. рублей, а чистая прибыль компании превысила 63 млн. рублей. Баланс фирмы «Севэнергосбыт» за тот же период составил 545 млн. рублей, а чистая прибыль составила 120 млн. рублей.

«До 20 декабря 2018 года мы должны уведомить население о (новых) тарифах на электроэнергию», – сказал директор "департамента горхозяйства" оккупированного Севастополя Михаил Тарасов.

При этом чиновники не смогли ответить изданию, насколько сильно вырастет тариф для горожан.

«У нас есть предельный индекс. Но окончательная цифра непонятна», – сказал замгубернатора Владимир Базаров.

В то же время, в ноябре 2018 года оккупационные "власти" сообщали, что тарифы на электроэнергию для населения в Севастополе в 2019 году повышаться не будут, для этого в федеральном бюджете заложена субвенция в 430 млн рублей.



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