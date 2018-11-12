Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии — крымский мясокомбинат "Дружба народов".

Проверка проводится по "просьбе" ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источники, отмечая, что ФАС уже возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе.

По данным издания, ранее факт завышения контрактных цен при поставках продуктов Росгвардии выявили сотрудники ФСБ. Так, контрразведчики выяснили, что с 2017-го до начала 2018 года сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат «Гатчинский». Килограмм сосисок стоил 215,9 руб., сарделек — 197,73 руб.

После того, как единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал мясокомбинат «Дружба народов», сосиски и сардельки в ведомство стали поставляться уже по 350 рублей за килограмм. При этом «Дружба народов» закупала данную продукцию через Мелеузовский мясокомбинат у того же мясокомбината «Гатчинский».

Таким образом, единый поставщик продовольствия, указывали в ФСБ, фактически стал посредником. Только по закупке сарделек и сосисок в рамках контракта ГОЗ № 56 цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн руб. Между тем общий объем контрактов, заключенных Росгвардией с мясокомбинатом «Дружба народов», составляет 8 млрд рублей.

23 августа Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о закупках продовольствия для Росгвардии. В нем говорилось, что продукты для росгвардейцев закупаются втридорога у ООО «Мясокомбинат „Дружба народов“», тогда как ранее было несколько поставщиков.

Навальный сравнил цены на одни и те же продукты для подразделений Росгвардии до и после постановления кабинета министров, по которому для Росгвардии в конце 2017 года был определен единственный поставщик. Так, белокочанную капусту раньше покупали по 14,96 рубля за килограмм, а сейчас закупочная цена составляет 46,78 рубля за килограмм и т. п. «Сумма этих контрактов — 2 млрд 100 млн рублей», — отмечал Навальный.

В расследовании говорилось, что мясокомбинат принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову. Экс-силовик работал в структурах петербургского бизнесмена Бориса Ванинского — выпускника юрфака Санкт-Петербургского университета, вхожего в круг бизнесменов, близких к премьеру Дмитрию Медведеву.

После обнародования результатов расследовани мясокомбинат «Дружба народов» подал в суд на Алексея Навального.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района оккупированного Крыма. Основной вид деятельности компании - производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.