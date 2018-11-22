Хронологія кризи в Азовському морі: Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

Facebook Andrii Klymenko: Зведення на 10:00 за Києвом 10 грудня 2018.

Рух суден по Керченській протоці є. У порту Маріуполь: 4 судна, на рейді 2, на підході - немає (всього в порту 18 причалів).

З 18-00 по Києву 7 грудня пропущено в Маріуполь - 0 суден, оскільки суден напрямком на Маріуполь в Керченській протоці немає з 6 грудня. Це спостерігається вперше з початку моніторингу. Пошук по морським онлайн сервісів показує на найближчий тиждень тільки одне судно, яке прямує до Маріуполя.

Ймовірно, судновласники «взяли паузу», чекаючи рішень Заходу по судноплавству в Керченській протоці. Тому в найближчі дні порт Маріуполь може залишитися порожнім уже не тільки через затримки суден в протоці, а через побоювання судновласників. Крім того, це посилюється сезонними факторами.

У порту Бердянськ: 5 суден (в порту 9 причалів) і 1 (одне) на рейді. З 18-00 по Києву 7 грудня пропущено в Бердянськ - 1 (одне) судно після очікування протягом 16 годин. У Керченській протоці очікує дозвіл на прохід в Бердянськ - 0 суден. Тобто, судів напрямком на Бердянськ в Керченській протоці немає. Це спостерігається також вперше з початку моніторингу. Пошук по морським онлайн сервісів показує на найближчий тиждень тільки 2 судна, які прямують до Бердянська. Тому в найближчі дні порт Бердянськ, як і Маріуполь, може залишитися порожнім.

На виході з Азовського моря в Чорне (на північ від Керченської протоки) - інша ситуація. Тут судна, що йдуть з Маріуполя і Бердянська, накопичуються в очікуванні дозволу на вихід, як і раніше.

10 суден, в тому числі 3 - належить компаніям ЄС або під прапором країни ЄС, 4 - з вантажами в порти ЄС. З них 3 судна очікують з 07.12.18, 1 судно - з 08.12.18.

З 18-00 по Києву 7 грудня о Чорне море пропущено 5 суден. У тому числі 3 - ЄС, 4 - в порти ЄС. Всі вони пропущені 8 грудня час очікування склало від 33-х до 116 годин.