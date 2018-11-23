До Каркінітської затоки прибув російський ракетний катер Чорноморського флоту ВМФ РФ “Набережные Челны” (953) та перебуває в районі мису Тарханкут.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.

4 грудня Український мілітарний портал повідомив, що окупанти для прикриття незаконної діяльності з видобутку піску у Каркінітській затоці на Бакальській банці, що в 14 км від острова Джарилгач у територіальних водах України біля міста Скадовську у Херсонській області, відправили патрульний корабель Берегової охорони ФСБ РФ «Аметист».

Згодом у міжнародному приписі росіяни закрили район у Канітській затоці для проведення стрільби, про що було сповіщено по системі припису:

В цей же час до району прибув ракетний катер Чорноморського флоту ВМФ РФ “Набережные Челны” (953).

Міжнародний припис на закриття ділянки Чорного моря з 6 по 8 грудня

Цей район на мапі: Закрита ділянка Чорного моря з 6 по 8 грудня 2018 року

Фото Український мілітарний портал