Поблизу українського Джарилгача помічений ракетний катер Росії / Мапа
|12:20 10.12.2018
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|Крым
До Каркінітської затоки прибув російський ракетний катер Чорноморського флоту ВМФ РФ “Набережные Челны” (953) та перебуває в районі мису Тарханкут.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.
4 грудня Український мілітарний портал повідомив, що окупанти для прикриття незаконної діяльності з видобутку піску у Каркінітській затоці на Бакальській банці, що в 14 км від острова Джарилгач у територіальних водах України біля міста Скадовську у Херсонській області, відправили патрульний корабель Берегової охорони ФСБ РФ «Аметист».
Згодом у міжнародному приписі росіяни закрили район у Канітській затоці для проведення стрільби, про що було сповіщено по системі припису:
В цей же час до району прибув ракетний катер Чорноморського флоту ВМФ РФ “Набережные Челны” (953).
Міжнародний припис на закриття ділянки Чорного моря з 6 по 8 грудня
Цей район на мапі: Закрита ділянка Чорного моря з 6 по 8 грудня 2018 року
Фото Український мілітарний портал
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