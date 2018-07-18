Росгвардия "на высоком профессиональном уровне" будет гонять недовольных крымчан / Фото

11:45 10.12.2018 0 комментариев Крым

В Сеть выложили фотографии с тренировок росгвардейцев на территории временно оккупированного Россией полуострова Крым.

Фотографиями поделился блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, передает Главред.

"Джанкой. Готовятся. Отражать атаки...голодных крымчан", - написал блогер.

В то же время подконтрольное оккупантам издание "Джанкой в объективе" заявляет, что росгвардейцев "проверили на профпригодность".

"В соответствии с планом профессиональной служебной и физической подготовки проведена итоговая проверка по определению уровня профессиональной подготовленности сотрудников по видам профессиональной служебной и физической подготовки", - говорится в сообщении.

Согласно информации пропагандистов, по итогам проверки в Росгвардии заявили, что "результаты итоговых занятий подтвердили готовность личного состава к выполнению стоящих перед ними боевых задач на высоком профессиональном уровне".

Напомним, в аэропорту "Симферополь" появился еще один пост проверки документов - сотрудники Росгвардии просят предъявить паспорт и посадочный талон.
Фото с сайта Главред

 



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