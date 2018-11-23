Эксперт: Что может остановить агрессию России в Азовском море

11:20 10.12.2018 0 комментариев Крым

Дипломат, эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара высказал мнение, что реальным противодействием российской агрессии может стать остановка строительства "Северного потока-2".

Такое мнение выссказал эксперт в комментарии 24 каналу, передает Главред.

"Если строительство "Северного потока-2" остановят, то России придется платить Украине за транзит российского газа в Европу. Мы сможем этот газ использовать в перспективе. Если Путин захочет начать широкомасштабную агрессию против нас, то этот фактор – транзит через Украину газа – его будет сдерживать, поскольку может привести к прекращению поставки газа на Запад. Без "Северного потока-2" Россия не сможет получить сверхприбыль от немцев", - заявил Хара.

По словам дипломата, для противостояния Кремлю на море Украине необходимо строить собственный надежный флот. Он подчеркнул, что украинская власть упустила время, поскольку делала вид, что кризис в Азовском море не замечает.

"Вопрос – строить флот на наших предприятиях, или получить его в других странах. Финансовый лизинг, совместное производство. Украинская коррупционная составляющая деформирует наши возможности. Далее – дипломатия и представление к международным институтам претензий к России, которая наносит нам ущерб. И работа с нашими международными партнерами. Запад не понимает до конца происходящего", - отмечает Александр Хара.

Эксперт подчеркивает, что Путин настроен ограничить суверенитет Украины, заставить пойти на его условия, хотя, вне всякого сомнения, украинское государство он хочет полностью уничтожить.

Напомним, председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил о том, что Америка не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе.



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