В Україні створюють державну систему висвітлення морської обстановки

10:34 10.12.2018 0 комментариев Украина

Сьогодні вітчизняному флоту необхідно цілодобово здійснювати постійний моніторинг надводної та підводної обстановок в операційних зонах відповідальності ВМС, щоб своєчасно виявляти загрози та реагувати на можливі провокації з морського напрямку.

За оцінками більшості військових експертів, Росія фактично відкрила ще один фронт агресії проти нашої держави — морський. Не випадково вибрано акваторії Азовського та Чорного морів, адже окупанти мають чисельну перевагу в корабельному складі, в озброєнні тощо. Їхня мета на сьогоднішній день — повна блокада портів на Азові, завдання таким чином економічного удару по українській економіці, створення передумов для соціальної напруги на об’єктах портової інфраструктури й у державі загалом. Є всі підстави вважати, що паралельно Кремль візьметься реалізовувати свої агресивні плани і на Чорному морі., пише MILITARY NAVIGATOR.

 Цілком імовірно, що російські кораблі блокуватимуть морські судноплавні шляхи, що має, за задумом окупантів, обов’язково спричинити обмеження роботи основних чорноморських портів — Одеси, Южного та Чорноморська, а в подальшому — їхню зупинку. Варто нагадати, що майже 30% надходжень до державного бюджету здійснюється через морські вантажоперевезення. Росія веде цілеспрямовані агресивні дії проти України для того, щоб повністю заблокувати розвиток нашої країни як морської держави та взяти під свій контроль окремі райони Чорного моря.

Тому зараз, окрім посилення наявного корабельного складу, ВМС України вкрай необхідно створити єдину державну інтегровану інформаційну систему висвітлення надводної і підводної обстановок в акваторії Чорного і Азовського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай.

Що це таке і навіщо воно треба? Робота цієї системи передбачатиме насамперед постійний моніторинг надводної та підводної обстановок в операційних зонах відповідальності ВМС, своєчасне виявлення загроз та ухвалення відповідних управлінських рішень на порушення територіальної цілісності України.

За словами заступника начальника штабу Командування ВМС ЗС України з євроатлантичної інтеграції капітана 1 рангу Андрія Риженка, США допоможуть нашій країні створити цю систему. Американська сторона надасть не лише відповідну фінансову підтримку, але й дієві практичні рекомендації для її якнайшвидшого впровадження та подальшого ефективного застосування.

У ній працюватимуть низка стаціонарних та рухомих радіолокаційних станцій берегового базування, безпілотні літальні апарати та літаки морської авіації для виявлення надводних і повітряних цілей та гідроакустичні станції стаціонарного або корабельного базування для висвітлення даних про поточну підводну обстановку, ведення протичовнового дозору та виявлення диверсійних сил противника. Буде створено так званий Центр прийому інформації. За задумом, саме там мають зосереджуватися дані про всі надводні, підводні й повітряні об’єкти. Діапазон роботи повинен охоплювати територіальні води держави та обов’язково виключну морську (економічну) зону України. В ідеалі в єдиній національній системі висвітлення морської обстановки спільно працюватимуть представники ВМС ЗС України, Державної прикордонної служби України та Міністерства інфраструктури України, які в режимі онлайн обмінюватимуться інформацією.

Для прикладу, в країнах НАТО успішно функціонує захищена цифрова система висвітлення морської обстановки «Лінк», технічні можливості якої і географія застосування сягають будь-яких куточків Світового океану. Тобто, приміром, на американський чи французький корабель, які знаходяться в різних точках Атлантичного океану, в режимі реального часу надходить уся необхідна інформація. Це дуже зручно в сенсі висвітлення обстановки. Моряки збирають дані та аналізують їх. Крім того, можливості «Лінка» дозволяють чітко надавати цілевказання в морі та точні координати для знищення цілей.

— Щось схоже Командування ВМС України хоче запровадити й у нас, — розповідає капітан 1 рангу Андрій Риженко. — У технічному плані новозбудовані українські катери власного проекту та в перспективі й інші кораблі, які поповнюватимуть бойовий склад флоту, будуть готові до застосування у вітчизняній системі спостереження за морською обстановкою. Наші моряки користуватимуться реальною «картинкою». Однією з переваг цієї системи буде її захищеність, тобто ворог не зможе зламати програмне забезпечення.

Одну з ключових ролей у національній інтегрованій інформаційній системі спостереження за морською обстановкою відіграватиме підсистема висвітлення підводної обстановки, яка структурно входитиме до неї.

Сьогодні в Україні розроблено нові гідроакустичні засоби та станції, які спроможні ефективно моніторити підводну обстановку потенційно небезпечних напрямків та виявляти диверсійно-розвідувальні сили противника. Нещодавно деякі перспективні зразки були представлені на Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2018».

Гідроакустичні засоби та станції можуть здійснювати підводне спостереження прибережних районів територіального моря, акваторій військово-морських баз і портів, стоянок торговельних суден і кораблів на рейдах, районів видобутку корисних копалин, маршрутів руху кораблів і суден, що дасть змогу завчасно виявити ту чи іншу загрозу.

Насамперед йдеться про сучасну гідроакустичну станцію протидії диверсійним силам і засобам «Тронка», яку розробив персонал ДП «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів». Ця пересувна станція легко розміщується в акваторію порту або занурюється поряд із кораблем, який несе брандвахту в морі. Станція в автоматичному режимі виявляє й супроводжує підводні об’єкти. Приміром, бойового плавця без спорядження або з аквалангом закритого типу станція «Тронка» може запеленгувати на відстані понад 500 м. З аквалангом відкритого типу — на відстані близько 900 м. А виявити диверсантів, яких доставили на надмалих плавзасобах, може й за 1000 метрів.

На виставці була представлена ще одна корисна розробка — позиційна гідроакустична станція «Олімп 3К». Географія її застосування значно відрізняються від «Тронки». Станція цілком реально може діяти в так званій середній оперативній зоні відповідальності системи висвітлення підводної обстановки, а це практично 20–35 миль від входу в гавані, бухти, пункти базування тощо. Мобільно розгортається, фіксує шум від роботи гвинтів підводного човна навіть на глибині до 200 метрів тощо. Може чітко ідентифікувати підводні цілі та класифікувати їх, передає інформацію в режимі онлайн.



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