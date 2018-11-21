В Бельгии считают Россию большей опасностью, чем терроризм

10:56 10.12.2018 0 комментариев Россия

Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью для Paris Match заявил, что Москва представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм.

К такому выводу Гиллис пришел после недавней встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам. Именно "российская угроза" фигурировала почти во всех докладах, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Москва считает, что уже наступил "многополярный постамериканский мир", поэтому со мнением США можно больше не считаться. А так как Россия хочет утвердиться как мировая сверхдержава, то ориентируется на Азиатско-Тихоокеанский регион и стремится восстановить влияние в "буферных зонах" у ее границ.

Как заявил Гиллис, российский представитель дал ясно понять, что Москва будет добиваться уважения других государств любой ценой и намерена подорвать единство ЕС и НАТО.

"Желание России сохранить и даже расширить свою сферу влияния твердо как никогда", — уверен командующий оборонными операциями Бельгии.

Он добавил, что Россия прибегнет к "гибридным методам", таким как шпионаж, политическое давление, дезинформация в соцсетях, кибервмешательство, ради достижения своих целей.



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