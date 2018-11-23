Российские власти могут предъявить новые обвинения морякам ВМС Украины, которые были незаконно захвачены российским флотом вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщил адвокат одного из пленных моряков Николай Полозов в эфире «Радіо Свобода», передает Информационное Сопротивление.

По его словам, российская сторона может увеличить объем обвинений против военнопленных моряков и инкриминировать им новые статьи.

Полозов напомнил, что сейчас всем 24-м морякам предъявлено одинаковое обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы РФ). Санкции этой статьи предусматривают до 6 лет заключения.

Адвокат считает, что действия стороны обвинения будут зависеть от «политической конъюнктуры и политической воли Кремля».