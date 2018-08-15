В Бухаресте считают нынешние условия неподходящими для критических выводов по Молдавии

09:48 10.12.2018 0 комментариев Румыния

Румыния заблокировала критическое заявление Европейского Союза по поводу ситуации в Молдавии из-за "нюансов в определении самых эффективных подходов".

Как сообщает NewsMaker, в МИД Румынии подчеркнули, что сейчас "неподходящие условия для принятия критических выводов по Молдове со стороны ЕС", передает 112.ua.

В Румынии заявили, что ЕС "должен прямо доносить до Кишинева свою позицию и ожидания" касательно реформ.

В МИД отметили, что отношения с Молдавией – постоянная тема обсуждения на уровне ЕС.

"В сложившихся обстоятельствах Румыния посчитала, что пока не выполнены все условия для принятия выводов совета глав МИД ЕС", — говорится в заявлении.

Заявление о ситуации в Молдавии было одобрено на заседании Совета глав МИД ЕС 7 декабря. Окончательно его должны были утвердить 10 декабря, но против выступили Румыния и Венгрия.

В проекте заявления говорится, что "признание недействительными выборов мэра в Кишиневе" вызывает серьезные опасения в соблюдении Молдавией своих обязательств по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, в документе выражена озабоченность "увеличением числа зарегистрированных случаев давления и запугивания" в Молдавии.



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