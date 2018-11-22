Как сообщают пассажиры, в аэропорту "Симферополь" появился еще один пост проверки документов - сотрудники Росгвардии просят предъявить паспорт и посадочный талон.

"В аэропорту Симферополя теперь после паспортного контроля на 3 этаже, сразу за стеной, стоит Росгвардия. Берут паспорт и посадочный. Раньше их не было" - рассказал один из пассажиров аэропорта крымской столицы, сообщают Примечания.

На проверку документов уходит пара минут, после чего, без объяснения причины проверки, их отдают владельцу.

Официальной информации о нововведениях в симферопольском аэропорту на данный момент нет.