Аксенов поблагодарил мэра Пскова "за десантников и спецназовцев весной 2014 года"
|09:04 10.12.2018
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|Крым
Самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов во время визита в российский город Псков и общения с мэром Иваном Цецерским поблагодарил его за "всех псковских десантников и спецназовцев", а также их умелые действия весной 2014 года - во время аннексии полуострова.
Об этом сообщает "Московский комсомолец в Пскове", публикуя скриншот соответствующего поста Цецерского в соцсети, передает 112.ua.
Примечательно, что на странице мэра Пскова этот пост не отображается, вероятно, из-за особенностей настроек приватности аккаунта. Однако, судя по сообщению росСМИ, публикацию Цецерский со временем отредактировал, убрав из нее упоминание о десантниках.
"С главой республики Крым Сергеем Аксеновым, который еще раз поблагодарил всех псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по "воссоединению Крыма с Россией", - говорится в первоначальной версии публикации.
Позже от нее остались лишь следующие слова: "С главой республики Крым Сергеем Аксеновым".
"Глава Пскова Иван Цецерский после нашего вчерашнего сообщения о его откровениях о спецоперации в Крыму скорректировал свой пост. И даже зашёл в соцсети, чтобы откомментировать наше сообщение: "Что за ерунда?!", - пишет "Московский комсомолец в Пскове".
Еще более примечательно, что Цецерский, судя по информации на его странице, учился во Львовском высшем военно-политическом училище.
Как известно, Россия всячески отрицает, что Крым был аннексирован при помощи ее военнослужащих, заявляя о "волеизъявлении народа".
Впрочем результаты "референдума", проведенного на полуострове в марте 2014 года, официально не признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.
При этом, о прибытии псковских десантников на оккупированный Донбасс и их активном участии в боевых действиях сообщалось неоднократно.
СМИ даже находили могилы военных на территории РФ, где похоронены десантники из Пскова. Все это российские власти регулярно опровергают и отрицают.
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