Грузия и Франция переходят на второй этап сотрудничестве по вопросу ПВО
|08:44 10.12.2018
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|Грузия
Как сообщают в Минобороны Грузии, в связи с закупкой системы управления и контроля противовоздушной обороны (ПВО) Министерство обороны Грузии оформило важный контракт, по которому продолжается закупка систем ПВО.
По их же информации, договор был подписан в ходе визита министра обороны Грузии во Францию, передает Грузия Online.
По заявлению Левана Изория, в соответствии с прописанными в контракте направлениями в будущем уже станет возможна интеграция в единую систему управления и контроля НАТО.
«Это в существенной степени будет способствовать усилению обороноспособности нашей страны в компоненте воздушной обороны, что является значительным гарантом безопасности нашего воздушного пространства и защищенности каждого гражданина Грузии», - отметил глава грузинского оборонного ведомства.
В рамках визита, в резиденции министра вооруженных сил Франции – в отеле Де Бриан состоялась официальная церемония встречи министра обороны Грузии, после которой Леван Изория и Флоранс Парли подписали техническое соглашение между министерства обороны Франции и Грузии о логистическом обеспечении военного контингента, дислоцированного в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в рамках тренировочной миссии ЕС.
По словам Леван Изория, Грузия остается привержена тому вкладу, который она вносит вместе с ЕС в сохранение мира и стабильности в ЦАР.
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