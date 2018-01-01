Грузия и Франция переходят на второй этап сотрудничестве по вопросу ПВО

08:44 10.12.2018 0 комментариев Грузия

Как сообщают в Минобороны Грузии, в связи с закупкой системы управления и контроля противовоздушной обороны (ПВО) Министерство обороны Грузии оформило важный контракт, по которому продолжается закупка систем ПВО.

По их же информации, договор был подписан в ходе визита министра обороны Грузии во Францию, передает Грузия Online.

По заявлению Левана Изория, в соответствии с прописанными в контракте направлениями в будущем уже станет возможна интеграция в единую систему управления и контроля НАТО.

«Это в существенной степени будет способствовать усилению обороноспособности нашей страны в компоненте воздушной обороны, что является значительным гарантом безопасности нашего воздушного пространства и защищенности каждого гражданина Грузии», - отметил глава грузинского оборонного ведомства.

В рамках визита, в резиденции министра вооруженных сил Франции – в отеле Де Бриан состоялась официальная церемония встречи министра обороны Грузии, после которой Леван Изория и Флоранс Парли подписали техническое соглашение между министерства обороны Франции и Грузии о логистическом обеспечении военного контингента, дислоцированного в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в рамках тренировочной миссии ЕС.

По словам Леван Изория, Грузия остается привержена тому вкладу, который она вносит вместе с ЕС в сохранение мира и стабильности в ЦАР.



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