Керівники МЗС держав ЄС планують обговорити параметри комплексної відповіді Росії через її агресію в Керченській протоці

08:22 10.12.2018 0 комментариев Крым

У понеділок, 10 грудня, відбудеться засіданні Ради ЄС у закордонних справах, присвячене агресивним діям РФ в Чорному і Азовському морях і реакції Євросоюзу на них.

У засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНІАН.

Клімкіна до Брюсселя запросила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, а питання про загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі включили до порядку денного засідання Ради ЄС.

 Керівники МЗС держав Євросоюзу планують обговорити параметри комплексної відповіді ЄС на агресивні дії Росії, включаючи посилення санкцій, а також шляхи сприяння Україні у звільненні українських військовополонених.

Рада ЄС також має погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суші і на морі.

 



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