Так называемое "правительство" оккупированного Крыма одобрило решение об отмене процедуры ликвидации ООО "Морская дирекция", которая с 2014 года осуществляла функции оператора Керченской паромной переправы.

Об этом говорится в опубликованном распоряжении "совмина" аннексированного Крыма передает Объектив.

Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла оккупированный Крым с материком.

В январе этого года оккупанты приняли решение о ликвидации "Морской дирекции" в срок до 1 июня 2018 года.

После открытия в мае Керченского моста для легкового транспорта и автобусов, паромная переправа использовалась в основном для грузоперевозок.

Для грузовиков транспортный переход через Керченский пролив открыли с 1 октября этого года, с 15 октября "Морская дирекция" прекратила продажу билетов на паромы.

Причины такого решения не прокомментировали.