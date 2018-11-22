Оккупанты передумали ликвидировать оператора Керченской паромной переправы
|08:01 10.12.2018
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|Крым
Так называемое "правительство" оккупированного Крыма одобрило решение об отмене процедуры ликвидации ООО "Морская дирекция", которая с 2014 года осуществляла функции оператора Керченской паромной переправы.
Об этом говорится в опубликованном распоряжении "совмина" аннексированного Крыма передает Объектив.
Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла оккупированный Крым с материком.
В январе этого года оккупанты приняли решение о ликвидации "Морской дирекции" в срок до 1 июня 2018 года.
После открытия в мае Керченского моста для легкового транспорта и автобусов, паромная переправа использовалась в основном для грузоперевозок.
Для грузовиков транспортный переход через Керченский пролив открыли с 1 октября этого года, с 15 октября "Морская дирекция" прекратила продажу билетов на паромы.
Причины такого решения не прокомментировали.
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