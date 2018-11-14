Блок виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Мій крок" набирає 70,43% голосів на виборах до парламенту за підсумками обробки бюлетенів з усіх 2010 виборчих дільниць країни.

Крім цього, в парламент за підсумками виборів проходять партії "Процвітаюча Вірменія (8,27% голосів) й "Освічена Вірменія" (6,37% голосів).

Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦВК Вірменії.

Колишня правляча Республіканська партія Вірменії (РПА) не змогла подолати 5% бар’єр, набравши лише 4,7% голосів. Фракція “Дашнакцутюн” заручилася підтримкою 3,89% електорату.

Решта партій — “Рішення громадянина”, “Національний прогрес”, “Орінац еркир” (“Країна закону”), “Сасна црер” (Сасунські сміливці; Сасун-вірменська історична область на території сучасної Туреччини), “Християнсько-демократичне відродження” — набирають менше 2% кожна, блок “Ми” (створений партіями “Вільні демократи”, “Республіка” і “Вірменська родина”) — 2%.

Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати мінімум 5% голосів виборців, блокам — не менше 7%.

Як повідомляв УНН, на посаду прем’єр-міністра Вірменії вже вдруге висунули кандидатуру Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори.