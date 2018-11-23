Окупанти перекинули військову техніку до Криму / Відео
|07:21 10.12.2018
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|Крым
Росія перекинула на територію окупованого Криму велику кількість військової техніки, яку помітили під час її пересування по Керченському мосту.
Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook, відзначивши, що запис було зроблено в суботу, 8 грудня, повідомляє Укрінформ.
"По Керченському мосту пересувається колона військової техніки в окупований Крим. Нервують небраття", - написав військовий.
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