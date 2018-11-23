Сенцову вже три тижні не віддають посилку з теплими речами

07:01 10.12.2018 0 комментариев Крым

У російській колонії незаконно засудженому українському режисерові Олегу Сенцову не віддають посилку з теплими речами, продуктами та фільмами, яка надійшла на пошту в Лабитнанзі ще 17 листопада.

Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Уже 17-го вона була на пошті в Лабитнанзі. Потім її чомусь відправили в Салехард, щоб повернути на пошту вже 20-го. За словами «співробітника колонії, що відповідає за передачі», повідомлення в колонію надійшло 27 листопада. І тут почалася політика. Як і минулого разу, рівно рік тому, посилку не вручають уже три тижні", - написала Щур.

За її словами, в посилці теплі речі, продукти і фільми, підібрані друзями.

Як підкреслила правозахисниця, чутки про те, що «відправник перевищив визначену вагу» - лукавство.

"Ще 2017 року було скасовано ліміт ваги посилок і передач, що дорівнював 20 кг. Його було прив'язано до ваги посилок, лімітованого Поштою Росії. А вона, рідна, визначила максимум у 50 кілограмів. Те, що установи ФСВП Росії порушує закон, нас не дивує. Але миритися з цим ми не маємо наміру", - написала правозахисниця.

Вона повідомила, що вже спрямовані скарги на сайти президента Росії, ФСВП і генпрокуратури, звідки вони переслані до відповідних структур Ямало-Ненецького округу, про що правозахисники отримали повідомлення.

"Але ані від цього УФСВП, ані від начальника колонії, де виходить з голодування Сенцов, відповіді на наші звернення поки що не отримано", - розповіла Щур, уїдливо додавши, що "може бути, колонія чекає 12 грудня - дня вручення Олегу Сахаровської премії в Європарламенті, щоб  цього дня зробити йому подарунок?"

За словами правозахисниці термін зберігання посилки на пошті закінчується через 6 днів, але "єдино милосердною виявилася Пошта Росії".

"У Челябінську у нас взяли заяву на продовження терміну зберігання, а в Лабитнанзі співчутливо розповіли, що терміни зберігання посилок у колонії продовжуються автоматично з двох визначених тижнів до одного місяця. «Не турбуйтеся, отримає ваш посилку», - сказала мені мила жінка", - розповіла Щур.



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