Хронология кризиса в Азовском море: раскрыта причина резкого и быстрого пропуска всех судов через Керченский пролив

20:01 08.12.2018 0 комментариев Крым

Относительно кризиса в Азовському море - стало понятно, почему 6-7 декабря РФ резко и быстро пропустила все суда в Керченском проливе, идущие в Мариуполь/Бердянск. 

Напомню, что 6-7 декабря 2018 года Береговая охрана Пограничной службы ФСБ РФ вдруг пропустила одновременно и группами ВСЕ суда, следующие в украинские порты. И те, что стояли по 10-12 дней, и те, что только подошли и собрались ждать не меньше недели. И мы сказали, что все это неспроста, пишет на своей странице в Facebook Andrii Klymenko.

Мониторинговая група "Майдану закордонних справ", "Института Чорноморских стратегических иследований" и BlackSeaNews сообщает: утром 8 декабря, в 11:00 по московскому времени в пресс-центре МИА "Россия сегодня" начался брифинг, "...посвященный провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Его проводили первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ (вице-адмирал - прим. АК) Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов.

Адмирал Вольский сказал, что "...с 1 апреля по 1 декабря через Керченский пролив прошли 18 783 судна. Пограничники осмотрели 2052, из них 1183 шли в российские порты Азовского моря и только 869 — в украинские.
Очевидно, что в российские порты судов заходило больше. Ни о какой блокаде речи не может идти", — сказал вице-адмирал..."

"Ни о какой блокаде речи не может идти"... Эта фраза и эти цифры были сказаны для США (и посла Курта Волкера персонально) и для стран ЕС, которые активно обсуждают санкции против русских портов/судов/судовладельцев Азовского и Черного морей в ответ на блокаду Азовского моря и захват кораблей ВМСУ... Конечно, при этом у организаторов брифинга возникла простая мысль: а что, если после этих слов западные дипломаты и СМИ откроют какой-то из морских онлайн-сервисов и увидят очередь из иностранных судов, неделями ждущих "добро" на проход в Азовское море... Вот тут и родилась команда: "Срочно пропустить всех"...

А о теперь о цифрах. Они рассчитывали, что русские СМИ обязательно, а западные - скорее всего станут делить количество осмотренных судов на общее количество и начнут говорить, что осматривается только = 2052 : 18 783 *100% = 10,92%. А из этих 2052 осмотренных судов (то есть из 10,92%) только только 42,35% составляют те, кто шел в украинские порты.

Вы уже запутались в цифрах? - такова и была цель всей этой арифметики. 
Те ребята, которые готовили эту всю технологию не учли только одного: мы - Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews - знаем СКОЛЬКО ВСЕГО судов проходит ежемесячно курсом на Мариуполь и Бердянск. Их в среднем 60 в месяц (например: июль = 62 судна, август = 68, сентябрь - 54 и т.д.).

То есть с 1 апреля по 1 декабря судов, идущих в украинские порты было около 60 судов * 8 месяцев = около 480. Осмотрено было (по словам адмирала Вольского) 869. То есть каждое судно практически по 2 раза... На пути туда и на пути обратно. Как и есть на самом деле. Конечно, это подтверждает. что "...Ни о какой блокаде речи не может идти" 

Подчиненные вице-адмирала Вольского блестяще подтвердили, что каждое судно, идущее в порты Мариуполь и Бердянск, осматривали, даже по их данным 869 : 480 = 1,81 раза.

По нашим данным - гораздо больше. Примерно 2,3 раза. И еще 110 раз останавливали посреди Азовского моря во время движения.

 



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