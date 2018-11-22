Хронологія кризи в Азовському морі: Досить несподівані події в Керченській протоці. Вечірнє зведення На 18:00 07 грудня 2018

20:15 07.12.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі   - УВАГА! Вечірнє зведення по Азовському морю. На 18:00 (київський час) 07 грудня 2018. Дещо несподіване... А ми з початку окупації Криму не любимо несподіванок.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews звертає увагу всіх, кого це стосується, на досить несподівані події в Керченській протоці.

На 18:00 кч 07 грудня 2018. Рух судів по проливу є.

В порту Мариуполь:

8 суден, на рейді 2, на підході - ще 2 (всього в порту 18 причалів).

З 12-00 6 декабря пропущено в Мариуполь 5 суден, у тому числі компаній ЄС - 1 (одно).

З них 1 судно очікувало дозволу на прохід понад 12 днів, 1 судно - близько 9 днів, 1 судно - 4 дня, 1 судно - 2,5 дня, 1 судно - більше 1 дня.

В Керченській протоці очікує дозволу на прохід курсом Маріуполь - НЕМАЄ ЖОДНОГО, така ситуація спостерігається вперше з моменту моніторингу (півроку).

В порту Бердянск:

7 суден (в порту 9 причалів) і 1 (одно) на рейді.

С 12-00 6 грудня 2018 в Бердянск пропустили 5 суден. Из них очікували дозволу: 1 судно - більше 9 днів, 1 судно - більше 8 днів, 1 судно - близько 3 днів, 1 судно - 36 годин, 1 судно - 24 години.

У Керченській протоці очікує дозвіл на прохід в Бердянськ - таких суден НЕМАЄ, подібне спостерігається вперше з початку моніторингу.

На виході з Азовського моря в Чорне (на північ від Керченської протоки) очікують дозволу на вихід 6 суден, в тому числі 4 - належить компаніям ЄС або під прапором країни ЄС, 4 - з вантажами в порти ЄС. 1 судно чекає 4 дні, 2 судно - 1,5 дня, інші - менше доби.

Отже - однозначно була команда "нємєдлєнно пропустіть всю ету с....чь". Хотілося б вірити, що це подіяв міжнародний дипломатичний та медійний тиск. Не віримо... Нерозривні друзі щось готують. Коротше, Моніторингова група на посту і ви - відпочивайте але не розслабляйтесь  :)



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Хронологія кризи в Азовському морі: Досить несподівані події в Керченській протоці. Вечірнє зведення На 18:00 07 грудня 2018
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