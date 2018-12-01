Новый председатель ОБСЕ: Украина будет нашим основным приоритетом

21:00 07.12.2018 0 комментариев Украина

В 2019 году Украина по-прежнему будет основным приоритетом ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который с 1 января станет председателем в ОБСЕ. 

Лайчак сказал, что свой первый визит в качестве председателя ОБСЕ он планирует осуществить в Украину, передает Европейская правда.

Лайчак заверил, что помощь Украине станет его ключевой задачей на время годового председательства.

"ОБСЕ очень беспокоится о том, как смягчить эту ситуацию и как помочь людям, которых задел этот конфликт. Мы будем честным посредником и будем готовить почву для политических переговоров", - заявил министр.

Лайчак отметил, что прекрасно осведомлен о ситуации в Донбассе - он с самого начала войны следил за развитием событий, и надеется эффективно использовать свои знания. Он отметил, что ставит перед собой "реалистично амбициозные задачи", но не уточнил, на какие именно результаты рассчитывает.

Ежегодно одно из государств-участников председательствует в ОБСЕ под руководством министра иностранных дел этой страны в качестве Действующего председателя. Ему помогают предыдущий и последующий председатели, вместе они образуют Тройку. Основа этого института заложена в Парижской хартии для новой Европы (1990 год), а Хельсинкский документ 1992 года официально закрепил данную функцию. Сейчас Действующий председатель Энзо Моаверо Миланези, (Италия).



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