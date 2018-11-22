Кожне п’яте судно, яке зупиняє Російська Федерація біля Керченської протоки, прямує до українських портів під європейським прапором.

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з міністром з Франції Елізабет Борн, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

«Це складна ситуація не лише для України чи Азовського регіону, але і для всієї Європи. Росія не зупиниться на Азовському морі, Росія не зупиниться в Україні. Якщо їм зійде з рук ситуація в Керченські протоці, то наступного року вони будуть робити те саме в Чорному в Балтійському морях. Тому дуже важливо, щоб наші європейські та американські союзники говорили одним голосом і я радий, що це відбувається. Кожне п’яте судно, яке зупиняється росіянами і очікує кілька діб, - під європейським прапором. Добовий простій судна коштує від 10 до 50 тисяч доларів», - розповів міністр.

Через це, за словами Омеляна, європейські платники податків повинні платити додатково через те, що Росія вирішила ігнорувати норми міжнародного права.