Кожне п’яте судно, яке зупиняє РФ біля Керченської протоки, під європейським прапором
|20:51 07.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Кожне п’яте судно, яке зупиняє Російська Федерація біля Керченської протоки, прямує до українських портів під європейським прапором.
Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з міністром з Франції Елізабет Борн, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
«Це складна ситуація не лише для України чи Азовського регіону, але і для всієї Європи. Росія не зупиниться на Азовському морі, Росія не зупиниться в Україні. Якщо їм зійде з рук ситуація в Керченські протоці, то наступного року вони будуть робити те саме в Чорному в Балтійському морях. Тому дуже важливо, щоб наші європейські та американські союзники говорили одним голосом і я радий, що це відбувається. Кожне п’яте судно, яке зупиняється росіянами і очікує кілька діб, - під європейським прапором. Добовий простій судна коштує від 10 до 50 тисяч доларів», - розповів міністр.
Через це, за словами Омеляна, європейські платники податків повинні платити додатково через те, що Росія вирішила ігнорувати норми міжнародного права.
Ещё на эту тему:
Іспанія закликає забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі
В оккупированном Крыму увольняют за коррупцию чиновников-предателей
"Суд" объявил перерыв. Курбединов обратился к пришедшим поддержать его людям / Видео
Курбединов – "первая ласточка". будут давить и на других юристов, защищающих захваченных украинских моряков
Рідні політв'язня Панова повідомили, що його етапували до Криму
"Борьбу за деоккупацию Крыма никто не прекращает, работы хватит всем"- экс-постпред Украины в АРК
Из-за "инцидента" в Черном море Эстония может отказаться от договора с РФ о границе
Голова Пентагону на форумі з питань оборони - заяви про ескалацію в Керченській протоці, Росію та Путіна
Чехия обещает помочь Украине разблокировать Азовское море