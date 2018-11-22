Более 200 новобранцев из оккупированного Крыма прибыли в Ростов-на-Дону для прохождения военной службы по призыву в армии страны-агрессора.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сайт минобороны РФ.

Из республиканского сборного пункта призывников отправили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 к местам прохождения военной службы в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), а также в учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС)

Кроме того, впервые в рамках осенней призывной кампании крымчан направили на военную службу на Северный флот.

Также новобранцы из оккупированного Крыма направлены на корабли Черноморского флота страны-агрессора, в соединения и воинские части ВКС России и соединения железнодорожных войск ЮВО.

Всего осенью текущего года с территории оккупированного Крыма в войска будет направлены около 2,8 тыс. человек. Из них более 1000 призывников будут проходить службу в войсках ЮВО.

Крымская правозащитная группа (КПГ) напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.



Фото с сайта КПГ