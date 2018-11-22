Оккупанты впервые отправили крымчан служить на Северный флот / Фото
|20:31 07.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Более 200 новобранцев из оккупированного Крыма прибыли в Ростов-на-Дону для прохождения военной службы по призыву в армии страны-агрессора.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сайт минобороны РФ.
Из республиканского сборного пункта призывников отправили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 к местам прохождения военной службы в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), а также в учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС)
Кроме того, впервые в рамках осенней призывной кампании крымчан направили на военную службу на Северный флот.
Также новобранцы из оккупированного Крыма направлены на корабли Черноморского флота страны-агрессора, в соединения и воинские части ВКС России и соединения железнодорожных войск ЮВО.
Всего осенью текущего года с территории оккупированного Крыма в войска будет направлены около 2,8 тыс. человек. Из них более 1000 призывников будут проходить службу в войсках ЮВО.
Крымская правозащитная группа (КПГ) напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.
Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.
Фото с сайта КПГ
Ещё на эту тему:
Хронологія кризи в Азовському морі: Досить несподівані події в Керченській протоці. Вечірнє зведення На 18:00 07 грудня 2018
Эрдоган о захваченных в Керченском проливе украинских моряках: "Мы в подобных делах можем попросить, дальше этого не пойдем"
В Госдуме заявили, что украинские корабли должны проходить пролив в "смирительной рубашке"
Литва запровадила національні санкції проти РФ через її агресію проти України в Керченській протоці
Глава МИД исключил, что Россия согласится отпустить пленных украинских моряков до суда
Оккупанты перевооружают подразделения Южного военного округа
Оккупанты планируют провести в аннексированном Крыму более 50 летно-тактических учений
Международный уголовный суд признал аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом
Пентагон не стал комментировать российским СМИ предстоящий визит корабля ВМС США в Черное море
Безпілотник виявив ворожий ЗРК "Оса" неподалік від Маріуполя /Фото