Близкий к Путину олигарх оспорил санкции США в свой адрес
|20:11 07.12.2018
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|Россия
Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг оспорил введение против него американских санкций.
Вексельберг нанял американских юристов, которые недавно подали петицию об отмене ограничений, сообщило агентство Bloomberg, передает Интерфакс.
Представитель "Реновы" Андрей Шторх подтвердил "Интерфаксу" факт подачи петиции в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
Вексельберг попал в SDN List 6 апреля наряду с еще несколькими крупными бизнесменами из России и принадлежащими им компаниями.
В середине октября он заявил, что намерен доказатьнеправомерность санкций США в свой адрес.
"Санкции незаконны и несправедливы, буду (оспаривать их - ИФ)", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.
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