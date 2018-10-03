Оккупанты отложили электрификацию железнодорожного подхода к Керченскому мосту

19:32 07.12.2018 0 комментариев Крым

В Единой информационной системе в сфере закупок РФ отменен тендер на электрификацию железнодорожной части Керченского моста.

Информация о проведении тендера на электрификацию на переменном токе участка транспортного перехода через Керченский пролив — поселок Багерово (Кеченский мост и подход к нему) размещалась Управлением служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, входящем в структуру Росжелдора, сообщает Главред.

Победитель тендера должен был разработать документацию на выполнение строительно-монтажных работ на участке от Керченского моста до поселка Багерово на территории аннексированного полуострова. Это должны было стать первым этапом проекта электрификации железной дороги, которая будет проходить по мосту до станции Джанкой с ответвлением на Керчь и Феодосию. Стоимость закупки — 4,1 млрд руб., финансировать работы планировалось из федерального бюджета.

Тендер был объявлен 28 сентября, повторный прием заявок был открыт 19 ноября, но на следующий день его отменили.

Как пояснил в комментарии РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов пояснил, что отказ от электрификации Керченского моста снизит пропускную способность железнодорожных перевозок через мост.

"Тепловоз по скорости и мощности практически в два раза проигрывает электровозу, к тому же электричество дешевле", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.



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