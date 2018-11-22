Іспанія закликає забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі
|18:57 07.12.2018
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|Крым
Іспанія дуже стурбована діями РФ в Азовському морі та закликає до дотримання міжнародного права і забезпечення судноплавства.
Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель під час 25-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, повідомляє Укрінформ.
"І ми серйозно стурбовані ескалацією ситуації в Азовському морі та кроками, які РФ здійснила. Ми закликаємо до деескалації, до дотримання міжнародного права та свободи судноплавства", - сказав він.
Іспанський міністр наголосив, що конфлікт в Україні є "величезним викликом для безпеки в Європі" і необхідне відновлення міжнародного права.
"Іспанія буде продовжувати захищати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив глава МЗС Іспанії.
За його словами, Мінські домовленості залишаються найкращим варіантом для мирного врегулювання конфлікту. Також офіційний Мадрид продовжить підтримувати діяльність СММ ОБСЄ в Україні.
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