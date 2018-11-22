Так называемый "депутат" Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик заявил, что после "инцидента" в Керченском проливе к кораблям Военно-морских сил Украины должно быть особое отношение.

Об этом сообщает российский пропагандистский канал RT, передает Украинская правда.

"Они обязаны проходить под Крымским мостом с зачехленными орудиями, без включенных станций автоматического ведения огня, подчиняться приказам российского конвоя и идти строго по заданному для них курсу", - заявил "депутат" Белик.

Предатель добавил, что украинские корабли будут заходить через пролив "в смирительной рубашке".

Напомним, 25 ноября в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив в морские порты Азова.