Министр обороны Украины и замминистра обороны США обсудили планы по оказанию помощи в сфере безопасности

17:56 07.12.2018 0 комментариев Украина

Министр обороны Украины Степан Полторак и замминистра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Сообщается, что Купер провела продуктивную встречу с Полтораком, на которой стороны обсудили планы Соединенных Штатов по оказанию помощи в области безопасности и прогресс в сфере оборонной реформы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с США для перевооружения армии. В частности, Генштаб Вооруженных сил Украины готовит перечень пожеланий к американской стороне по программе Foreign Military Financing, на которую Вашингтон выделил 250 млн долларов.

В сентябре специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что Вашингтон готов увеличить поставки оружия украинской стороне. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут поставлять вооружения для укрепления военно-морского потенциала Украины.



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