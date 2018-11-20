На встрече Совета министров ОБСЕ не приняли ни одного предложения от россиян

18:16 07.12.2018 0 комментариев Россия

На встрече Совета министров ОБСЕ, которая прошла в Милане 6-7 декабря, отклонили все проекты документов, предложенные российской делегацией.

Об этом заявил журналистам по завершении министерской конференции ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Европейская правда.

По его словам, российская делегация предложила проекты решений по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, "защите прав нацменьшинств" и о подтверждении ряда предыдущих решений ОБСЕ.

"Россия подготовила четыре проекта решений. Ни одно из этих решений не было принято. Они не получили поддержки только потому, что их предложила Российская Федерация", - убежден Лавров.

Также Лавров выразил раздражение тем, что все международные партнеры поднимали украинский вопрос. "Это стало неким ритуалом - какая бы тема ни обсуждалась, говорить об Украине", - заявил он.

Ранее Лавров исключил, что Россия отпустит взятых в плен после обстрела кораблей в Черном море украинских моряков до завершения судебных процедур.

Кроме того, в выступлении на министерской встрече ОБСЕ Лавров пожаловался, что кризис доверия в регионе вызван не российской агрессией, а реакцией Запада на нее.

Примечательно, что практически все представители Восточной Европы, за исключением Венгрии, сфокусировали свои выступления на министерской встрече ОБСЕ на украинском вопросе.



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