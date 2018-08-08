Румыния блокирует в Совете ЕС принятия заявления с критикой Молдовы - СМИ

17:37 07.12.2018 0 комментариев Румыния

Румыния блокирует принятие Советом ЕС по иностранным делам заявления, в котором европейские министры критикуют Молдову.

Об этом со ссылкой на Radio Free Europe/Radio Liberty, сообщает Европейская правда.

Совет ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД изначально планировал утвердить заявление без обсуждения во время встречи в Брюсселе 10 декабря. Однако дипломатические источники утверждают, что Румыния, которую поддержала также Венгрия, выступила против того, чтобы голосование по этому вопросу 10 декабря вообще происходило.

Источники утверждают, что на этой неделе Бухарест "очень четко" высказался против текста, поэтому никаких попыток проголосовать за этот документ 10 декабря не будет.

В проекте текста документа говорится, что приверженность демократическим принципам, верховенству права и уважению прав человека является основой Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС. Однако документ утверждает, что развитие событий в Молдове с февраля этого года, включая отмену выборов мэра Кишинева, "вызывает серьезные опасения" относительно обязательств Молдовы.

В документе сказано, что министры иностранных дел ЕС ожидают проведения парламентских выборов в феврале 2019 года в соответствии с международными стандартами и с обеспечением прозрачного и надежного процесса голосования.

В проекте текста также выражается обеспокоенность по поводу "увеличения количества зарегистрированных случаев, связанных с давлением и запугиванием" в Молдове.

Заявление призывает молдавскую власть, чтобы кандидаты имели доступ к средствам массовой информации и получали равные возможности для участия в выборах, в том числе в одномандатных округах.

Документ также призывает Молдову обеспечить наличие "соответствующего количества избирательных участков" как внутри страны, так и за рубежом.



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