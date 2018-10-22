Основные работы по строительству второй очереди и монтажу основного оборудования Сакской ТЭЦ АО «КРЫМТЭЦ» в оккупированном Крыму закончены.

На завершающей стадии находятся гидравлические испытания, промывка циркуляционных и масляных систем, наладка средств автоматизации и контроля, внутренних инженерных систем, сообщает Крыминформ.

Планируется, что к 22 декабря 2018 года, вторая очередь Сакской ТЭЦ будет готова к работе.

После ввода в эксплуатацию мощность новой ТЭЦ составит 122 МВт, установленная тепловая мощность – 50 Гкал/ч.

Первая очередь Сакской ТЭЦ, состоящая из четырех газотурбинных агрегатов мощностью 22,5 МВт каждый, была построена в 2018 году.

Напомним, правительство страны-оккупанта продлило до конца 2019 года работу мобильных газо-турбинных электростанций в аннексированном Крыму общей мощностью на 405 МВт.