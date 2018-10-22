Оккупанты отчитались о завершении строительных работ на Сакской ТЭЦ
|16:59 07.12.2018
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|Крым
Основные работы по строительству второй очереди и монтажу основного оборудования Сакской ТЭЦ АО «КРЫМТЭЦ» в оккупированном Крыму закончены.
На завершающей стадии находятся гидравлические испытания, промывка циркуляционных и масляных систем, наладка средств автоматизации и контроля, внутренних инженерных систем, сообщает Крыминформ.
Планируется, что к 22 декабря 2018 года, вторая очередь Сакской ТЭЦ будет готова к работе.
После ввода в эксплуатацию мощность новой ТЭЦ составит 122 МВт, установленная тепловая мощность – 50 Гкал/ч.
Первая очередь Сакской ТЭЦ, состоящая из четырех газотурбинных агрегатов мощностью 22,5 МВт каждый, была построена в 2018 году.
Напомним, правительство страны-оккупанта продлило до конца 2019 года работу мобильных газо-турбинных электростанций в аннексированном Крыму общей мощностью на 405 МВт.
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